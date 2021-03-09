Илон Маск за сутки стал богаче на рекордные $25 млрд

Акции производителя электромобилей Tesla 9 марта взлетели в цене сразу на 19,64% — до $673,58 за одну ценную бумагу. Благодаря этому американский предприниматель Илон Маск, имеющий доли в компаниях Tesla и SpaceX, за сутки увеличил состояние на рекордные $25 млрд.
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Столь значительные — почти на 20% — однодневные скачки акций компаний последний раз отмечались около года назад, в феврале-марте 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 3 марта Илон Маск рассказал о создании в Техасе нового города. Он получил название Старбэйз. По словам предпринимателя, площадь города окажется намного больше, чем занимает сейчас деревня Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Маск пообещал, что в новом городе будут очень хорошо относиться к собакам.