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Илон Маск создаёт новый город в Техасе

03:45, 03 марта 2021 25
Илон Маск Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создаёт в Техасе новый город.

О своём новом проекте Маск поведал в Twitter.

Создаю город Старбэйз, Техас, — написал он.

По словам предпринимателя, площадь города окажется намного больше, чем занимает сейчас деревня Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Маск также подчеркнул, что в новом городе будут очень хорошо относиться к собакам, а глава поселения будет носить итальянский титул «дожа» (doge), что перекликается со словом «собака» (dog) на английском языке.

О переезде из Калифорнии в Техас Маск сообщил в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Кремль обращался к Маску из-за предложения Путину пообщаться в Сlubhouse.

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