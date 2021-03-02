Илон Маск создаёт новый город в Техасе

По словам предпринимателя, площадь города окажется намного больше, чем занимает сейчас деревня Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.
Маск также подчеркнул, что в новом городе будут очень хорошо относиться к собакам, а глава поселения будет носить итальянский титул «дожа» (doge), что перекликается со словом «собака» (dog) на английском языке.
О переезде из Калифорнии в Техас Маск сообщил в конце 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Кремль обращался к Маску из-за предложения Путину пообщаться в Сlubhouse.