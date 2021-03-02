Илон Маск создаёт новый город в Техасе

https://static.news.ru/photo/64c4ee5e-e9a9-11ea-b32c-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Kim Shiflett/Global Look Press

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создаёт в Техасе новый город.

О своём новом проекте Маск поведал в Twitter.

Создаю город Старбэйз, Техас, — написал он.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

По словам предпринимателя, площадь города окажется намного больше, чем занимает сейчас деревня Бока-Чика, где находится космодром SpaceX.

Маск также подчеркнул, что в новом городе будут очень хорошо относиться к собакам, а глава поселения будет носить итальянский титул «дожа» (doge), что перекликается со словом «собака» (dog) на английском языке.

О переезде из Калифорнии в Техас Маск сообщил в конце 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Кремль обращался к Маску из-за предложения Путину пообщаться в Сlubhouse.