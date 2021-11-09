Илон Маск потерял $50 млрд за два дня из-за падения стоимости Tesla

Оценка стоимости активов бизнесмена Илона Маска за два дня снизилась на $50 млрд из-за падения акций компании Tesla, которое происходит второй день подряд. Это самое большое двухдневное падение в истории индекса Bloomberg Billionaires Index, сообщает Bloomberg.

Падение стоимости акций Tesla также стало самым большим однодневным падением, не считая снижения на $36 млрд состояния основателя Amazon Джеффа Безоса после его развода в 2019 году. Падение сократило финансовое преимущество Маска над Безосом до $83 млрд. До этого разница их состояний составляла $143 млрд, что больше, чем состояние занимающего четвёртую строчку Билла Гейтса.

По данным Bloomberg, поводом к падению акций стал опрос, в котором Маск спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своей доли в компании. При этом стало известно, что его брат Кимбал продал акции прямо перед опросом. Кроме того, инвестор Майкл Берри предположил, что Маск хочет продать акции, чтобы покрыть свои личные долги.

Ранее сообщалось, что продажу акций признали правильным шагом 57,9% участников опроса, проведённого Маском в Twitter, против высказались 42,1%. Объявляя опрос, Маск обещал подчиниться воле большинства. Итоги голосования он назвал ответом на дискуссию о налогообложении миллиардеров, в ходе которой заявил, что «в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов».