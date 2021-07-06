Стало известно, сколько люди потратили на мобильные игры в 2021 году

Развлекательная индустрия в 2023 году заработает более $200 млрд. Это связано со стремительным ростом мобильного игрового рынка. Он единственный показал положительный рост в кризис. В 2021 году люди потратили на подобные приложения более $45 млрд. Об этом пишет Pravda.Ru.

Чтобы достичь показателей в $200 млрд, игровой рынок переживёт небольшое падение в 1,1% по сравнению с прошлым годом. Это связано с нехваткой полупроводников, которые используются при производстве видеокарт и игровых консолей.

Кроме того, удар игровой отрасли нанесла пандемия. Из-за этого пострадали многие крупные игровые издатели, которые, в свою очередь, перенесли срок выхода игр на многие месяцы, отмечается в сообщении.

Несмотря на небольшой спад в сегменте ПК и игровых консолей, мобильные игры и приложения наоборот становятся всё популярнее. Им уже принадлежит чуть более половины объёма выручки всей игровой индустрии.

Также увеличивается количество геймеров, которых к концу года станет 2,9 млрд. Наибольший прирост числа игроков в 2021 году ожидается от Ближнего Востока и Африки.

Ранее стало известно, что страдающий рассеянным склерозом россиянин создал мобильную хоррор-игру. Приложение покорило пользователей по всему миру. Его уже перевели на 15 языков и скачали более миллиона раз.