Страдающий рассеянным склерозом россиянин создал мобильную хоррор-игру

Житель Новосибирска, страдающий рассеянным склерозом, разработал мобильную игру на Android «Александра». Приложение покорило пользователей по всему миру. Его уже перевели на 15 языков и скачали более миллиона раз, сообщает «МК в Новосибирске».

Игра представляет собой текстовый платформер-ужастик с интересной историей. Героиней игры стала участница шоу «Танцы на ТНТ» Алиса Доценко. Именно она общается с пользователями в зловещем чате.

Суть игры проста, но именно это и нравится людям. Пользователь по сюжету переписывается с неизвестным в чате. Тот рассказывает страшные истории — это приложение, схожее с игрой «МОМО». Геймера ждут скримеры, неожиданные спецэффекты и непредсказуемый финал. Всё зависит от действий, — рассказал Александр.

Новосибирец выпустил уже три части игры, четвёртая находится в разработке и скоро будет доступна на гаджетах Android.

Врачи поставили молодому человеку диагноз «рассеянный склероз» несколько лет назад. Несмотря на тяжёлую болезнь, он не опустил руки и нашёл себя в новом увлечении.

Ранее сообщалось, что во время онлайн-мероприятия Summer Game Fest 2021 презентовали полноценный трейлер фэнтези-игры Elden Ring. Над проектом работают авторы франшизы Dark Souls и писатель Джордж Мартин, создавший сагу «Игра престолов».