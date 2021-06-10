Полноценный трейлер игры Elden Ring появился в Сети

https://static.news.ru/photo/7ef9920a-ca79-11eb-a1ab-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/ BANDAI NAMCO Entertainment Europe/youtube.com

Во время онлайн-мероприятия Summer Game Fest 2021 презентовали полноценный трейлер фэнтези-игры Elden Ring. Над проектом работают авторы франшизы Dark Souls и писатель Джордж Мартин, создавший сагу «Игра Престолов». Ролик появился на YouTube-канале BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Elden Ring должна выйти на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series 22 января 2022-го. Это игра с открытым миром — большим пространством, которое можно свободно исследовать.

Геймеров ждут, по предварительным данным, опасные области с многоуровневыми замками с запутанными коридорами, живучие боссы. Игровые персонажи будут передвигаться верхом на лошади.

Накануне неизвестные злоумышленники взломали компьютерные системы американской компании Electronic Arts, занимающейся выпуском видеоигр. По словам представителей корпорации, в настоящее время ведётся расследование случая вторжения в Сеть. Инцидент произошёл 6 июня. Хакеры сумели получить доступ к 760 Гб данных, включая исходный код игрового движка Frostbite, использующийся в играх FIFA и Battlefield, а также к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21.

Ранее сообщалось, что зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России. Такое решение планирует принять Минздрав.