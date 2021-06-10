Хакеры взломали системы Electronic Arts

https://static.news.ru/photo/32cad0e0-bbe5-11ea-8629-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники взломали компьютерные системы американской компании Electronic Arts, занимающейся выпуском видеоигр. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По словам представителей компании, в настоящее время ведётся расследование случая вторжения в сеть.

Некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена, — сообщил собеседник телеканала.

Как стало известно, инцидент произошёл 6 июня. Хакеры сумели получить доступ к 760 Гб данных, включая исходный код игрового движка Frostbite, использующийся в играх FIFA и Battlefield, а также к инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21.

Как объяснили CNN эксперты, похищенный исходный код в теории может использоваться другими разработчиками видеоигр. Кроме того, его можно использовать для взлома игр.

При этом утечки данных пользователей, по данным СМИ, не произошло.

Ранее сообщалось, что зависимость от компьютерных игр официально признают болезнью в 2025 году в России. Такое решение планирует принять Минздрав.