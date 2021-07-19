Хуснуллин заявил о росте ипотечной ставки в 2021 году

Средняя ипотечная ставка в России по итогам текущего года будет выше прошлогоднего показателя и превысит отметку в 7%. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, для приблизительного расчёта уровня ипотечной ставки по итогам этого года к показателю Центробанка (сейчас — 5,5%) нужно прибавить как минимум 1,5–2,5 процентных пункта. Однако из-за того, что в первом полугодии ставка по ипотечным кредитам в стране была достаточно невысокой, среднегодовая незначительно повысится по сравнению с уровнем 2020-го.

По данным Центробанка (ЦБ), средняя ипотечная ставка в России по итогам прошлого года составила 7,36%. В прошлом месяце в стране завершилась программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. С июля этот уровень составит уже 7%.

При этом максимальная сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей. Обновлённая программа будет действовать в России вплоть до начала июля следующего года.

В начале прошлого месяца совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5% годовых. По словам главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной, на июльском совещании поднимут вопрос о возможном повышении ключевой ставки ещё на 0,25–1 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что средний размер российской ипотеки обновил рекорд, впервые превысив 3 млн рублей, и составил 3,02 млн рублей. Этот показатель оказался выше майского на 5% (2,89 млн рублей). C начала текущего года размер кредитов увеличился на 652 тысячи рублей, прибавив в размере почти на треть (+27%).