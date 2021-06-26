Хороший урожай в этом году не поможет экономике

Впервые за два года в России не стоит ждать месячной дефляции по итогам августа и сентября, которая характерна из-за традиционного снижения цен на овощи и фрукты. Так считают аналитики, экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств, опрошенные «Известиями».

Они уверены, что цены на указанные продукты в любом случае упадут, но за счёт других компонентов индекса потребительских цен темпы инфляции сохранятся. По мнению экспертов, непродовольственные товары и услуги станут причиной минимальной инфляции в районе 0,1% в месячном выражении.

Об этом ранее говорила и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В июне она отмечала устойчивый рост цен и рекордные за четыре года инфляционные ожидания.

В последний раз сезонной девляции не наблюдалось в 2018 году, когда слабый рубль и цены на бензин перебили сезонное удешевление овощей и фруктов.

Мы не ожидаем дефляцию в этом году. Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских ценмы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре, — сообщил газете главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам виновны в этом и перебои в цепочках поставок, рост стоимости продовольствия и сырья на мировых биржах и многие другие факторы. Причём частично в этом виноваты и центробанки развитых стран, которые раздувают глобальную денежную массу.

Самым простым способом защитить денежные накопления от инфляции является их хранение в разных валютах. Об этом ранее сообщил эксперт Николай Переславский. По его словам, деньги лучше всего хранить в разных валютах с соотношением 50-25-25, где 50 — это процент накоплений человека в рублях, а 25 — в долларах и евро.