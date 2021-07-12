Холодная пора: «голубой огонёк» для мирных бюргеров

Тема цен на газ не сходит со страниц европейских и российских изданий. Сообщения о взлётах и падениях, включая прогнозы, приковывают взгляды специалистов. Однако российские читатели всё же мало осведомлены о реальных последствиях роста цен на «голубое топливо» для рядовых граждан европейских стран. Замёрзнут ли европейцы этой зимой и какие сферы общественной жизни в ЕС наиболее чувствительны к росту цен на газ, в материале NEWS.ru.

Кого в Европе «греют» голубые огоньки

Будоражат ли сердца сердобольных россиян сообщения о том, что рядовые европейцы замёрзнут этой зимой без поставок газа из России? Тем более, что эпопея со строительством «Северного потока — 2» и другие газовые новости, наверное, уже порядком поднадоели рядовым российским читателям. Может быть, сообщения о том, что цены на газ для европейцев достигли рекорда, не только порадовали бы поставщиков голубого топлива, но и огорчили бы сочувствующих, если будет понятно, как пострадают обычные мирные европейские бюргеры от высоких цен на сырьё?

И будет яснее, почему русский газ по приемлемым ценам для европейцев — это не только экономика, но и развитие по-настоящему дружеских отношений в непростые времена.

Прежде всего надо указать, что высокие цены на сырьё устанавливает не Россия, на которую приходится до 40% импортируемого ЕС газа, а они складываются благодаря высокому спросу. Так, на торгах 6 октября фьючерсные цены на газ достигали рекордных $1937 за тысячу кубометров. Несмотря на биржевую природу надувшегося пузыря, всё же у роста цен есть и более фундаментальные причины — к которым относятся и структурные сдвиги в экономике, инициированные во многом именно европейскими политическими и бизнес-кругами.

Так как же резкое повышение цен отражается на обычных гражданах ЕС, зависящих от решений политиков и бизнесменов?

AP/TASS

При беглом взгляде на статистику становится понятно, что наиболее сильно от высоких цен на газ страдают не рядовые домохозяйства, а прежде всего промышленные предприятия. Доля которых в потреблении голубого топлива, например, для Германии, выросла за десять лет с 33% до 38%. А доля домохозяйств, напротив, снизилась с 32% до 30%. Но если добавить к этому выработку электричества, на которую приходится 13% потребления газа, и районное отопление — 7%, то совокупная доля рядовых потребителей, напрямую страдающих от роста цен, превысит 50% всего газового рынка в Германии. Причём именно отопление в зимний период чаще всего становится предметом обсуждения в контексте энергетического кризиса в Европе.

Однако потребление газа для отопления в Германии существенно различается по землям. Рядовые домохозяйства больше всего зависят от газа в Сааре, Гессене и Саксонии — среднее годовое значение порядка 23 тысячи кВт·ч, тогда как в Берлине на тепло в квартирах газ расходуется минимально — чуть более 14 тысяч кВт·ч за год на одно домохозяйство (10 кВт·ч = приблизительно 1,1 кубометра).

При этом совокупный спрос на природный газ в Германии растёт последние 40 лет и достиг к 2020 году 87 млрд кубометров в год (по другим оценкам 93 млрд кубометров). И доля российского газа в Германии составляет порядка 60%. Для сравнения отметим, что весь объём поставляемого из России в Европу газа составил порядка 174 млрд кубометров в 2020 году. Но по сообщениям «Газпрома», в 2021 году поставки стали стремительно расти , только за первые месяцы — в среднем на 35% (а в Италию вдвое).

Lidia Veles/NEWS.ru

Италия — третий по величине потребитель газа в Европе после Германии и Великобритании с объёмом порядка 72 млрд кубометров в год — разделена на 6 тарифных зон, в которых цена и объём потребления складываются из целого ряда факторов: от климатических условий до транспортных расходов. При этом общее потребление остаётся на одном и том же уровне примерно 20 лет, достигнув пика в 2005 году — 86 млрд кубометров. На импорт из России приходится около половины всего объёма.

Для Италии характерно, что газ используется не только для газовых плит и отопления, но и для подачи горячей воды. Причём действительно мощное отопление есть только на севере страны. В остальных районах привыкли полагаться на тёплую погоду даже зимой. В домах и квартирах, как правило, устанавливаются газовые счётчики и оплачивается только фактически использованный газ. В среднем, на нужды квартиры в 70 кв. м потребуется газа на сумму €800 в год. Но это несколько ниже, чем в Германии, где за коммунальные услуги платят больше, чем в других странах Европы. При этом в Италии, как и в Германии достаточно много разных поставщиков, разброс цен у которых существенен.

В целом, можно отметить, что европейские домохозяйства сильно зависят от поставок газа, однако так ли они влияют на энергетическую политику Брюсселя и других правительств?

Частный сектор газа

В разговоре с NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, что розничные цены для рядовых потребителей Европы увеличились на 11–13%.

Это увеличение могло быть намного большим, если бы рынок не был бы таким конкурентным, каким он является сейчас. Из-за того, что сменить поставщика газа и соответственно перестроить своё теплоснабжение самому, потребителю ничего не стоит, компаниям приходится сильно конкурировать. Из-за чего цены не улетают в небеса. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

Он добавил, что государственные и союзные власти осознают ответственность за теплоснабжение в Европе, и если ситуация будет сильно критичной, то скорее всего они выберут фискальные инструменты, например поставщикам снизят налоги.

И для большинства стран Европы проблема отопления домашних хозяйств стоит гораздо более остро, чем снабжение энергией европейской промышленности, отметил эксперт. Поэтому власти в сложившейся ситуации более чувствительны к настроениям обычных потребителей.

Он подчеркнул, что более всего подвержена скачкам цен Великобритания, хотя принято больше говорить о континентальной Европе.

Что будет делать Британия, мне не очень понятно. У неё от газа зависит выработка электроэнергии гораздо больше, чем в других странах Европы. Ветрогенерация не дала ожидаемый эффект. И в отличие от той же Германии, у британцев не развита система долгосрочных контрактов. Григорий Баженов руководитель аналитического центра Независимого топливного союза руководитель аналитического центра Независимого топливного союза

Именно для Британии характерны биржевые спотовые сделки в покупке газа, подчеркнул эксперт. Он отметил, что Лондон долгое время полагался на собственные ресурсы, а добирал недостающие объёмы на спотовом рынке. И в Британии не развивались газовые хранилища, поэтому возможности хранить голубое топливо в 19 раз меньше, чем в Германии. Даже у Чехии эти возможности в три раза лучше, чем у англичан. У тех же Нидерландов есть газ, но мощности хранений тоже развиты. Что касается Франции, то она намерена и дальше развивать свою атомную энергетику и снижает потребление газа. Эксперт добавил, что фокус прогнозирования энергетических проблем надо перевести с континентальной Европы именно на Британию.

Надо отметить, что цена на электричество в Великобритании одна из самых высоких в Европе — примерно €0,18 за кВт. И судя по всему, это не предел.

Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Сегодня мало кто помнит, что ещё апреле 2013 года было подписано соглашение о намерениях по расширению «Северного потока» между «Газпромом» и нидерландской компанией Gazunie. Глава российского концерна Алексей Миллер тогда пояснял, что голландцы собираются участвовать в строительстве четвертой нитки газопровода, которая пройдёт через Нидерланды в Великобританию. Причём о планах продлить «Северный поток» до Великобритании стало известно уже в 2012 году, однако из-за весьма запутанных отношений Лондона и Москвы этот проект до сих пор не получил ощутимых перспектив, что довольно странно в контексте информации, которой поделился сотрудник аналитического центра Chatham House Джон Лоу. Он заявлял ранее, что одной из первоначальных целей «Северного потока» было проникновение на британский рынок.