Хакеры украли рекордное количество криптовалюты

Хакеры взломали блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту более чем на $600 млн. Кража стала самой крупной в истории сферы. Об этом сообщает CNBC.

Poly Network работает как агрегатор, объединяя в себе разные блокчейны. Платформа призвала биржи криптовалют внести в черный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов. Сервис SlowMist, предоставляющий услуги по защите блокчейна, уже заявил, что получил данные IP-адресов злоумышленников и адреса электронной почты.

Ранее сообщалось, что в России рынок криптовалют начнут регулировать по аналогии со счетами в зарубежных банках. Такие механизмы могут появится уже через три года. Отмечалось, что любые меры в отношении рынка криптовалют могут привести к замедлению развития технологии блокчейн и связанного с ней большого рынка стартапов.

Кроме того, после окончания этапа цифровизации государственных органов, запланированного на период с 2021 по 2023 год, может быть усилена налоговая нагрузка на владельцев криптовалюты.