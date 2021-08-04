Рынок криптовалют в России начнут жёстко регулировать к 2025 году

В России рынок криптовалют начнут регулировать по аналогии со счетами в зарубежных банках. Такие механизмы могут появится уже через три года. Об этом «Известиям» рассказали банковские эксперты.

Очевидно, что контроль за криптовалютами для государства нужен в первую очередь потому, что он усложняет их использование на чёрном рынке для продажи наркотиков, оружия и прочих запрещённых к обороту товаров. А также в качестве меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, - заявил директор по развитию информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Щербинин.

При этом эксперт отметил, что любые меры в отношении рынка криптовалют могут привести к замедлению развития технологии блокчейн и связанного с ней большого рынка стартапов.

В материале также сказано, что после окончания этапа цифровизации государственных органов, запланированного на период с 2021 по 2023 год, может быть усилена налоговая нагрузка на владельцев криптовалюты.

Ранее стало известно, что снижение числа биткоинов на криптовалютных биржах не приведёт к спаду курса электронной валюты. Массовый вывод валюты с бирж объясняется желанием клиентов вывести её на сторонние кошельки. Такие манёвры происходят обычно при больших сделках.