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Низкое место Республики Тувы в рейтинге российских регионов объясняется отсутствием железнодорожного сообщения и ограниченной сетью автомобильных дорог. Об этом сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

Развитие не только промышленности, но и всей экономики сдерживает отсутствие дорожной инфраструктуры, — цитирует РИА Новости Шолбан Кара-оола.

Он добавил, что из-за отсутствия железной дороги в регионе любой товар, производимый в Туве, становится неконкурентным из-за дорогой логистики. При этом в регионе ограничена сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием. Так, если по России на тысячу кв. км приходится 62 км заасфальтированных дорог, то в Туве этот показатель равен лишь 21 км.

Шолбан Кара-оол считает, что эта ситуация привела к низкой социально-экономической освоенности территории. По этому показателю республика на 71-м месте в России. Так, единственным населенным пунктом, чей статус соответствует городу, является столица Тувы — Кызыл с населением 120 тысяч человек.

Рейтинг качества жизни в регионах, составленный по заказу РИА Новости, традиционно возглавили Санкт-Петербург и Москва. Отмечается, что Тува заняла последнее, 85-е место, набрав лишь 17,5 балла из 100.

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