Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ

https://static.news.ru/photo/d805b35e-9c7e-11e9-a1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что власти договорились с российским «Газпромом» о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

Мы сегодня пересмотрели контракт с «Газпромом», что поспособствует снижению цены на газ. Я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%, — отметила министр.

По её словам, конкуренция, а также падением мировых цен на нефтепродукты помогли пересмотреть условия договора. Российская сторона согласилась с позицией Грузии. При этом другие детали разговора не раскрываются из-за коммерческой тайны, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия заявил, что Тбилиси и «Газпром экспорт» ведут переговоры о новом соглашении по транзиту российского природного газа в Армению.

По условиям последнего контракта между Грузией и компанией «Газпром экспорт» в 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами, а частично сырьём. В 2018 году транспортировка оплачивалась только денежными средствами.

В 2019 году Грузия закупила у России 160 млн кубометров газа. В этом году республика планирует приобрести около 170 млн кубометров газа.