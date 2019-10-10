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Сбербанк пережил ЧП с утечкой информации о клиентах с минимальными потерями. После расследования инцидента кредитная организации сообщит рынку свои данные, рассказал глава финансовой структуры Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Мы его (инцидент — News.ru.) пережили с короткими потерями, в считанные часы смогли раскрыть то, что произошло. Как только мы завершим расследование инцидента, обязательно соберёмся и со всеми поделимся всеми деталями, — цитирует топ-менеджера агентство « Прайм ».

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк готовит комплексное предложение по совершенствованию системы безопасности после утечки данных. Глава организации отметил, что комплексную программу рассчитают для всех банков.