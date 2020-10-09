Греф предложил в единую квитанцию ЖКХ включить платеж за мусор

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Глава Сбербанка Герман Греф предложил правительству способ улучшить собираемость платежей за ЖКХ. Для этого он считает нужно включить плату за вывоз твёрдых коммунальных отходов в единый платежный документ.

Греф обратился в Минстрой, Минприроды и Минфин с просьбой рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и подзаконных актов для централизованного выставления счетов населению и юридическим лицам за услуги ЖКХ, включая твёрдые коммунальные отходы (ТКО).

Соответствующее письмо Герман Греф направил премьер-министру России Михаилу Мишустину, пишет РБК.

Как сообщили изданию в Минстрое, собираемость платежей за вывоз отходов может повысить распространение существующих и появление новых вариантов онлайн-оплаты, а также информирование населения. В ведомстве также отметили, что предложение Грефа к ним пока не поступало.