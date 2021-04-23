Греф пошёл по воде в новом ролике «Сбера»

«Сбер» опубликовал выступление председателя правления финансовой группы Германа Грефа в рамках собрания акционеров. Оно доступно на официальном сайте банка.
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Как отмечается, в собрании принимают участие акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций финансовой группы на 30 марта текущего года. В ходе мероприятия его участники обсудят годовой отчёт, распределение прибыли, избрание членов Наблюдательного совета и ряд других вопросов.
Трансляция обращения Грефа будет доступна на странице годового собрания акционеров и в мобильном приложении «Акционер Сбера».
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