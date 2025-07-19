Греция не стала отказываться от перевозки российской нефти на фоне санкций

Греческие судоходные компании продолжат перевозить российскую нефть, несмотря на 18-й пакет санкций Евросоюза, сообщает Reuters. Решение связано с тем, что ограничения не затрагивают все греческие суда, а сами перевозки остаются возможными при соблюдении обновленного ценового потолка.

Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит, — заявил один из источников агентства.

По данным агентства, судоходные компании из Греции, которые не подпадают под санкции, намерены перевозить максимально возможные объемы российской нефти, несмотря на усложнение операций. Сделки, по словам участников рынка, остаются выполнимыми. При этом заключенные до 18 июля контракты смогут исполняться в течение 90 дней.

На долю греческих судов приходится до 20% мировой торговли нефтью. В 2023 году суда под греческим флагом перевезли больше российской нефти, чем суда любой другой страны, за исключением самой России.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что санкции ЕС для России не являются неожиданностью. По его словам, экономика страны адаптируется к давлению, а ограничения разрушают устаревшие схемы, заменяя их новыми партнерствами и формами расчетов. Говырин также отметил, что некоторые европейские чиновники начали осознавать негативные последствия санкций для своего же бизнеса.