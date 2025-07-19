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19 июля 2025 в 18:03

«Не смертельно»: в Госдуме объяснили, почему Россия не боится санкций

Депутат Говырин: санкции перестали быть фактором неожиданности для России

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Санкции Европейского союза уже давно не являются фактором неожиданности для России, заявил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он объяснил, что экономика не ломается сама по себе от давления извне. По словам депутата, которые приводит РИА Новости, ломаются лишь устаревшие логистические цепочки и неэффективные инструменты.

Ломаются устаревшие логистические цепочки, неэффективные финансовые инструменты и избыточные зависимости, а вместо них выстраиваются новые маршруты, новые формы взаиморасчетов, новые партнерства. Это болезненно, но не смертельно, — сказал Говырин.

Он добавил, что некоторые чиновники внутри Евросоюза уже осознали «эффект бумеранга» от санкций. По мнению Говырина, это совершенно неудивительно. Он отметил, что ограничения на российские энергоресурсы бьют в первую очередь по европейскому бизнесу.

Ранее аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico признали, что санкции Евросоюза лишь укрепляют позиции России. При этом, по их словам, страдают стратегические секторы экономики стран объединения, в первую очередь энергетика и агропромышленность.

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