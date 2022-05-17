Гостевые дома в Крыму могут не открыться этим летом

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Гостевые дома и небольшие гостиницы в Крыму могут не открыться этим летом из-за падения спроса на отдых среди россиян. Отельеры принимают в расчёт сокращение до 40% прогнозируемой загрузки на лето, пишет «Коммерсант».

Привлекать отдыхающих за счёт снижения цен в условиях инфляции бизнесмены не хотят. Туристы отказываются от поездок в Крым из-за закрытого аэропорта, нехватки билетов на поезда, а также опасений по поводу близости Украины, где происходят боевые действия.

Отельеры прогнозируют, что не возобновят работу в этом году отели на 5-60 номеров, что составляет до 30% от всего номерного фонда. К тому же, уже состоялся массовые перенос сроков открытия гостиниц с конца апреля на конец мая. В итоге может оказаться так, что ряд отелей не откроется вообще.

На майских праздниках загрузка составила всего 10-15%. Ожидаемая нагрузка на лето составит 30-40%, хотя для Крыма норма — 70-80%.

Ранее блогер Владимир Романов рассказал, стоит ли ехать этим летом отдыхать в Крым. Плюсом курорта он назвал атмосферу полуострова, благодаря которой и сам переехал в Крым на постоянное проживание. Главные минусы, по его мнению, — стоимость и качество услуг.