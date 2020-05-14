Госкорпорация «Ростех» построит в РФ 25 заводов по утилизации отходов

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Государственная корпорация «Ростех» построит на территории РФ не менее 25 заводов по утилизации коммунальных отходов. Технологическим партнёром проекта общей стоимостью в 600 млрд рублей станет «Росатом», а за частичное финансирование будет отвечать «ВЭБ.РФ».

Сама же госкорпорация «Ростех» выступит оператором при реализации проекта в лице своей дочерней компании «РТ-Инвест». На данный момент корпорации уже заключили соглашение о строительстве заводов по энергетической утилизации твёрдых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Предприятия с высокой степенью локализации производства будут обслуживать крупные турцентры страны. Также заводы построят в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек.

Строительство позволит предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тыс. га земель, — приводит ТАСС слова главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.