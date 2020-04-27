В РФ в рамках «мусорной» реформы построят 850 объектов до 2024 года

https://static.news.ru/photo/edee292e-8848-11ea-b4b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Финальный документ будет утверждён осенью текущего года после детального обсуждения и согласования его с регионами, — говорится в сообщении.

Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО (твёрдых бытовых отходов), источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России согласовало выделение 10 млрд рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. О этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.