В РФ в рамках «мусорной» реформы построят 850 объектов до 2024 года

Кабмин РФ одобрил строительство и реконструкцию 850 объектов «мусорной» инфраструктуры в рамках проекта федеральной схемы по обращению с отходами. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.
Финальный документ будет утверждён осенью текущего года после детального обсуждения и согласования его с регионами, — говорится в сообщении.
Согласно документу, интерактивная карта с маршрутами движения ТКО (твёрдых бытовых отходов), источниками образования отходов и объектами инфраструктуры уже была представлена ППК «Российский экологический оператор».
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России согласовало выделение 10 млрд рублей на поддержку региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. О этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
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