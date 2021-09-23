В Госдуме оценили отклонённый законопроект ЛДПР об индексации пенсий

В правительстве России отказались принимать законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник рассказал NEWS.ru, что для решения таких важных вопросов необходимо более тщательно анализировать бюджетные возможности.

По его словам, инициатива ЛДПР является предвыборным пиаром. Однако парламентарий отметил, что в настоящее время в Госдуме продолжаются консультации по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

В правительстве продолжают идти консультации по инициативе президента. Эту тему уже давно обсуждают в Госдуме. Проблему индексации пенсий работающим пенсионерам поддержали все парламентские партии ещё весной. Однако окончательного решения по этому вопросу ещё не принято. Нужно детально проанализировать возможности текущего бюджета, сможет ли он справиться с такими большими расходами <...>. Законопроект же ЛДПР является предвыборным пиаром, не более того, — подчеркнул Мельник.

Ранее в правительстве объяснили отрицательное заключение по законопроекту ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам. Среди основных причин было указано отсутствие порядка покрытия дополнительных расходов и их источников. Помимо этого, в правительстве также отметили общую недоработку законодательной инициативы партии.