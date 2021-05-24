Госдума сэкономила около 600 млн рублей в прошлом году

По итогам прошлого года Госдума вернула в бюджет около 600 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета нижней палаты по контролю и регламенту.
Согласно подсчётам на 1 января текущего года, власти
Как уточняется, средства не были использованы из-за пандемии коронавируса. Так, порядка 221 млн рублей было сэкономлено на зарплате депутатов и их помощников, а также на неоплачиваемых отпусках сотрудников.
Около 276 млн рублей было сэкономлено на закупках товаров, оплате работ и услуг. Часть из этой суммы — неиспользованные командировочные расходы и не потребовавшиеся на проведение международных мероприятий затраты. Ещё 103 млн рублей остались в бюджете, поскольку не были истрачены на межбюджетные трансферты.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда кабмина на 120,9 млрд рублей.