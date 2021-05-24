Госдума сэкономила около 600 млн рублей в прошлом году

https://static.news.ru/photo/8f320e30-bc92-11eb-9d6c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам прошлого года Госдума вернула в бюджет около 600 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение комитета нижней палаты по контролю и регламенту.

Согласно подсчётам на 1 января текущего года, власти не израсходовали 599 921 тысячу рублей, что составляет 5,3% от утверждённых бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств.

Как уточняется, средства не были использованы из-за пандемии коронавируса. Так, порядка 221 млн рублей было сэкономлено на зарплате депутатов и их помощников, а также на неоплачиваемых отпусках сотрудников.

Около 276 млн рублей было сэкономлено на закупках товаров, оплате работ и услуг. Часть из этой суммы — неиспользованные командировочные расходы и не потребовавшиеся на проведение международных мероприятий затраты. Ещё 103 млн рублей остались в бюджете, поскольку не были истрачены на межбюджетные трансферты.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда кабмина на 120,9 млрд рублей.