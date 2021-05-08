Резервный фонд кабмина увеличится на 120 млрд рублей

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Созданная в 2013 году Dogecoin стала лучшей инвестицией за последние шесть месяцев, показав рост курса на 26 000%. Общественность обратила внимание на криптовалюту после нескольких шуток бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает CNBC.

На данный момент стоимость Dogecoin составляет $0,72. В начале апреля курс находился на отметке ниже $0,1. Совокупная стоимость всех имеющихся в обороте единиц криптовалюты достигла $92 млрд. Рост Dogecoin превысил...