Резервный фонд кабмина увеличится на 120 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда кабмина на 120,9 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Министерство финансов РФ должно в установленном порядке внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год. Увеличить резервный фонд предполагается за счёт не использованных в 2020 году остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2021 года.