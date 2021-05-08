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Резервный фонд кабмина увеличится на 120 млрд рублей

17:41, 08 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда кабмина на 120,9 млрд рублей, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Министерство финансов РФ должно в установленном порядке внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год. Увеличить резервный фонд предполагается за счёт не использованных в 2020 году остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2021 года.

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