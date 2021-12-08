Госдума приняла закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2024 года

Госдума приняла закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2024 года. Авторы инициативы отмечают, что учёт в 2024 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме не уменьшит объём пенсионных прав граждан.

Согласно пояснительной записке, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014–2023 годах учитываются, исходя из направления индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии и уменьшая объём трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого в Пенсионный фонд.

Таким образом, законопроект устанавливает в 2024 году аналогичный подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что реализация закона в случае его принятия позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в бюджет ПФР на 772,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который ранее был внесён правительством России.

Мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии был введён в 2014 году. Шесть процентов от заработка граждан в счёт накопительной части направляются в страховую часть.