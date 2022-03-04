Госдума приняла закон о новой амнистии капиталов

Госдума приняла закон о проведении в России амнистии капиталов. Как пишет «Интерфакс», она пройдёт с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Гарантии, предусмотренные амнистией, действуют в случае перевода в РФ всех денежных средств или финансовых активов из-за пределов страны.

Согласно документу, физическое лицо в срок действия амнистии капиталов может представить в ФНС декларацию со сведениями об имуществе, собственником или фактическим владельцем которого оно является. Также можно задекларировать наличные денежные средства, которые планируется перевести во вклады в банках РФ, и перерегистрировать в России транспортные средства.

Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой и административной ответственности, в том числе за уклонение от уплаты таможенных платежей и пошлин и уклонение от уплаты налогов и сборов, нарушение валютного законодательства, несвоевременную уплату налога и непредставление декларации.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России намерено запустить новый, четвёртый этап амнистии капитала. В перечень активов, подлежащих легализации, войдут производные финансовые инструменты, например, фьючерсные контракты и опционы. По его словам, таким образом правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами.