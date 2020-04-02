Госдеп заявил о возможном снятии санкций с «дочки» «Роснефти»

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Соединённые Штаты готовы снять санкции с дочерних компаний «Роснефти», но при определённых условиях, заявил американский спецпредставитель в Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Вашингтон откажется от ограничительных мер в отношении российской компании, если окажется, что «Роснефть» не работала в Боливарианской республике. Кроме того, «дочки» также не должны там работать сейчас. При этом Абрамс добавил, что санкции против Rosneft Trading необходимо отменить, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство подтвердило покупку всех венесуэльских активов «Роснефти». Их владельцем стала компания, которая полностью принадлежит властям России.