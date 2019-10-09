https://static.news.ru/photo/62795e12-ea9c-11e9-8356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Годовая инфляция в РФ на 7 октября текущего года замедлилась до 3,9% с 4% на конец сентября и впервые с декабря 2018-го упала ниже целевого показателя в 4%. Кроме того, в стране с 1 по 7 октября негативные процессы в экономике держались на нулевой отметке третью неделю подряд.

С начала 2019-го к 7 октября цены выросли на 2,3%. За последние одиннадцать недель инфляция пять раз была нулевой и шесть раз фиксировалась дефляция по 0,1%, передаёт « Интерфакс » со ссылкой на Росстат.

Ранее News.ru сообщал, что Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о том, что потребительские цены в России в сентябре 2019 года снизились на 0,2% по сравнению с августом.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась до 4% с 4,3% в августе. За сентябрь цены на продовольственные товары уменьшились на 0,4%, а непродовольственные подорожали на 0,2%. Кроме того, цены на услуги также стали ниже на 0,2%.