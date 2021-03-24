Годовая инфляция в РФ замедлилась до 5,7%

https://static.news.ru/photo/ef805436-8cc7-11eb-a82a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недельный темп роста потребительских цен в РФ вернулся к ставшим уже привычными 0,2% после неожиданного замедления до 0,1% неделей ранее. Показатель годовой инфляции прошёл пик и по состоянию на 22 марта составлял 5,7% (5,8% неделей ранее).

Как следует из данных Росстата, с начала декабря 2020 года восемь недель подряд потребительские цены увеличивались на 0,2%. С 26 января по 1 февраля инфляция замедлилась до нуля (в Росстате пояснили, что в этот период была проведена дооценка нескольких видов услуг), в феврале показатель вернулся к значению в 0,2%, и этот темп сохранялся вплоть до первой декады марта.

Во второй половине марта 2020 года отмечалось резкое ускорение роста цен на фоне вызванного ситуацией с коронавирусом ажиотажного спроса на продукты питания, поэтому замедление годовой инфляции в марте 2021 года было ожидаемым. Среднесуточная инфляция за первые 22 дня марта текущего года составила 0,024%.

За период с 16 по 22 марта в России существенно выросла стоимость баранины и мяса кур — на 1,5%. Куриные яйца подорожали на 1,3%. Сахар и подсолнечное масло, несмотря на вступившее в силу соглашение по сдерживанию цен, подорожали на 0,8% и 0,5% соответственно.

Плодоовощная продукция за отчётный период подешевела на 1%. Заметнее всего снизилась стоимость огурцов (на 9,7%). Помидоры стали дешевле на 2,8%.

Совет директоров Банка России 19 марта на фоне роста цен на продукты в начале года принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% с 4,25%. При этом в ЦБ отметили, что возможность дальнейшего повышения ставки не исключена. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше поставленной регулятором цели в 4%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что птицефабрики могут отказаться от производства таких премиальных товаров, как отборное яйцо и грудинка. Им предложено сконцентрироваться на выработке более дешёвых продуктов — тушки бройлера и яйца С2.