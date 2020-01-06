https://static.news.ru/photo/e12329b6-3207-11ea-ac40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На новости об атаке иранских войск на американские базы в Ираке индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 отреагировал снижением.

Главный индекс, при расчёте которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 0,51%, до 7535 пунктов. Индекс FTSE-250 также продемонстрировал снижение на 0,90%, до 21635 пунктов. А вот фьючерс нефти марки Brent подрос на 1% и достиг стоимости $69 за баррель.

Эксперты отмечают, что отсутствие информации о погибших в результате иранского удара добавляет оптимизма игрокам рынка. По их мнению, в ином случае индексы бы упали гораздо сильнее, передаёт ТАСС.

Главный стратег по инвестициям Leuthold Group Джим Паулсен отметил, что рынок был готов к ответной реакции Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

Ряд ракетных ударов по занятым американскими военными базам в Ираке Корпус стражей Исламской революции нанёс в ходе операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала Касема Сулеймани. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе США мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, многие компании, предоставляющие услуги по перевозке нефти из стран Персидского залива в другие государства, повысили цены после иранских ракетных ударов по базам в Ираке.