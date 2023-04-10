Глава Всемирного банка призвал найти выход из долгового «тупика» Глава Всемирного банка Малпасса: нужно искать выход из «тупика» с долгами беднейших стран

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На предстоящей весенней сессии Всемирно банка центральной темой обсуждения станет поиск путей выхода из «тупикового пложения» беднейших стран мира в блуживании и реструктуризации их долгов. Об этом в своей статье написал глава финансовой организации Дэвид Малпасс. По его словам, он хотел бы обсудить вопрос формальной приостановки обслуживания долга по запросу страны-должника в начале процесса реструктуризации долга.

Решение тупикового положения с реструктуризациями долга, особенно в беднейших странах мира, будет в центре обсуждений, — написал Малпасс.

Он отметил, что намерен обсуждать проблему долгового кризиса с министрами финансов Индии, Эфиопии, Ямайки и с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

По словам Малпасса, в настоящее время кредиторы тратят важные месяцы на обсуждение вопросов, которые следует согласовывать заранее, в том числе по процессу реструктуризации долга и срокам процедуры.

Ранее старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл заявил, что для мировой экономики формируется потерянное десятилетие. Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.

По прогнозу Всемирного банка, в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%. При этом в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи.