Всемирный банк спрогнозировал «потерянное десятилетие» в экономике Главный экономист Всемирного банка Гилл заявил, что мировую экономику ждет потерянное десятилетие

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Для мировой экономики формируется потерянное десятилетие, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл. Согласно обновленному прогнозу международной организации, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год.

Для мировой экономики, возможно, формируется потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решать все более широкий спектр проблем, характерных для нашего времени, таких, как укоренившаяся бедность, расхождение в доходах и изменение климата, — говорится в заявлении Гилла.

Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому, в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%, сообщается на сайте международной финансовой организации. При этом в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи.

По мнению экспертов Всемирного банка, спецоперация на Украине в долгосрочной перспективе замедлит развитие России. В прошлом году экономика страны, по оценкам экспертов организации, сократилась на 3,5%.