https://static.news.ru/photo/a7177dba-2ade-11ea-ac28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из достаточно существенных тенденций в трудовой сфере связана с постепенным перетоком работников из производственного сектора в сферу услуг. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

В последнее время наблюдается уменьшение количества занятых в сельском хозяйстве и производственном секторе. Одновременно увеличилось число граждан, работающих в финансах, гостиничном бизнесе, в сферах научных разработок и исследований, транспорта и связи, организации досуга, в культуре и спорте.

Вторая тенденция как следствие вытекает из первой — на российском рынке труда увеличивается дефицит квалифицированной рабочей силы, прежде всего квалифицированных рабочих.

По словам Платыгина, в отдельных отраслях возник дисбаланс спроса и предложения, появились структурные диспропорции. Если, например, в 2017 году на одного квалифицированного рабочего приходилось 10 вакансий, то в 2018-м — уже 18.

Подробнее о тенденциях на рынке труда, цифровизации, а также почему в России мужчины получают больше женщин, читайте в материале NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что число вакансий в России побило рекорд трёхлетней давности. По данным Росстата, количество вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн — это рекордное значение с 2016 года (816,7 тыс.). В частности, на конец III квартала 2019 года наибольший дефицит сотрудников наблюдался в сферах консультирования, страхования, медицины, фармацевтики, автомобильного бизнеса, информационных технологий и рабочих специальностей. На одну вакансию из этого списка приходилось меньше трёх резюме.