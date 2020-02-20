https://static.news.ru/photo/0b8da176-53e7-11ea-af6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев, возглавляющий президентский Совет по правам человека (СПЧ), заявил, что поддерживает предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина по снижению ипотечной ставки, так как для этого у государства есть гигантский резерв. По его оценке, больше половины средств, которые граждане платят по такому кредиту, «забирают государство и банки».

Эта ипотечная политика направлена на то, чтобы люди имели возможность купить квартиру или чтобы государство могло забрать как можно больше налогов, а банки могли обогатиться? Здесь гигантский резерв для снижения стоимости ипотеки, — сказал Фадеев в ходе международной общественной дискуссии в Общественной палате (ОП) РФ, посвящённой социальному государству.

13 февраля на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал действующие в стране ставки ипотеки. Он напомнил о задаче снизить их до размера менее 8%. Предложения по реализации этой инициативы должны подготовить вице-премьеры Андрей Белоусов и Марат Хуснуллин вместе с ЦБ к 16 марта 2020 года.

За 2019 год российскими банками было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей. Это ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% — в денежном выражении. Эксперты говорят, что в 2020 году объём выдачи ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей. Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм. Несмотря на это, подчёркивают аналитики, стагнация реальных доходов населения, рост цен на жильё и возможное введение показателя долговой нагрузки для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента, писал NEWS.ru.