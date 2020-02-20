https://static.news.ru/photo/58f4bb9e-53c3-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За 2019 год российскими банками было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,8 трлн рублей, что ниже значений 2018 года на 14% в количественном и на 5% в денежном выражении. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Исходя из информации аналитиков, после снижения объёма кредитования темп прироста ипотечного портфеля замедлился до 17%. Общий объём задолженности в свою очередь приблизился к 7,5 трлн рублей.

При этом эксперты отмечают, что средняя ставка по ипотеке с начала прошлого лета пошла на снижение. А к концу 2019-го данные показатели достигли своего исторического минимума за всё время развития ипотечного рынка в стране — 9%. В частности, в результате снижения процентных ставок произошло повышение цен на объекты недвижимости. Данный фактор в условиях стагнации привёл к тому, что средний размер ипотечного кредита увеличился.

Относительно прогнозов на будущее эксперты говорят, что в 2020 году объём выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн рублей. Поддержку рынку окажет снижение ипотечных ставок, возобновление рефинансирования и развитие кредитования в рамках госпрограмм. Несмотря на это, подчёркивают аналитики, стагнация реальных доходов населения, рост цен на жильё и возможное введение показателя долговой нагрузки для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие сегмента.

Как ранее писал NEWS.ru, в России ипотека позволит купить жильё быстрее, но стоить это будет дороже. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru.

Сравнение двух стратегий — накопить первоначальный взнос и взять ипотеку или снимать жильё и копить деньги — привело к выводу, что в среднем по стране кредит поможет оформить в собственность «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, однако за это придётся переплатить 353 704 рублей.