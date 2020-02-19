https://static.news.ru/photo/4f338998-5353-11ea-b7ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ипотека позволит купить жильё быстрее, но стоить это будет дороже. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru.

Сравнение двух стратегий — накопить первоначальный взнос и взять ипотеку или снимать жильё и копить деньги — привело к выводу, что в среднем по стране кредит поможет оформить в собственность «двушку» на 4 года и 1 месяц раньше, однако за это придётся переплатить 353 704 рублей. При этом семья, которая арендует жильё сможет накопить на квартиру лишь за 9 лет и 4 месяца, сообщила «Российская газета».

Самой выгодной по времени оказалась ипотека в Крыму. Переплата составляет 1 243 637 рублей, а получить квартиру в собственность можно за 12 лет и 8 месяцев, то есть на 25 лет и 5 месяцев быстрее, чем арендуя жильё и откладывая деньги.

Меньше всего времени позволяет выиграть ипотека в Магаданской области. Переплата составляет 107 925 рублей, а преимущество — 9 месяцев.

Как писал NEWS.ru, средние ставки по ипотечным кредитам в РФ упали ниже 9% с начала 2020 года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, показатели продолжат уменьшаться.