https://static.news.ru/photo/7aa7b99e-4e5f-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние ставки по ипотечным кредитам в РФ упали ниже 9% с начала 2020 года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, показатели продолжат уменьшаться.

Ставки, как вы знаете, последние официальные данные на декабрь, опустились до 9%. Но реально в начале года они уже меньше, мы это видим, и движение продолжается, — цитирует чиновницу ТАСС.

Она также сообщила о том, что российские банки получат прибыль в 2020-м на уровне 2019-го, если экономика не будет испытывать шоков. Набиуллина считает, что такая оценка объясняется, с одной стороны, увеличением активов и операций кредитных организаций. С другой — вероятным сокращением чистой процентной маржи из-за снижения процентных ставок и роста конкуренции.

Глава регулятора отметила, что рынку в РФ не нужны монопольные финансовые экосистемы. По её словам, доступ к развитию должны иметь и другие игроки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средства от продажи пакета ЦБ РФ в Сбербанке потратят на реализацию социальных проектов, предложенных президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Приобретение российским правительством пакета акций Сбербанка, принадлежащего Центробанку, за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) позитивно отразится на ВВП России.