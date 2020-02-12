https://static.news.ru/photo/3811164e-4e40-11ea-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Ситуацию с ипотечным кредитованием в РФ необходимо изучить, а порядок её рефинансирования, по возможности, упростить, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. Он добавил, что ипотека остаётся очень дорогой, ставки не должны превышать 8%.

По его мнению, снижение ипотечной ставки в России потребует от банков оптимизации операционных затрат и создания дополнительных стимулов для развития жилищного строительства.

Он добавил, что нужно постоянно повышать эффективность использования земли и активнее использовать для жилищного строительства пустующие участки, в том числе из федеральной собственности.

Глава кабмина также потребовал уменьшить стоимость возведения домов за счёт внедрения современных технологий, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что часть россиян может лишиться приобретённых по ипотеке квартир, поскольку фактически прекратила выплаты по этим кредитам. Банки-кредиторы начнут изымать жильё у должников уже в 2020 году.