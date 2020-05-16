Глава Минтранса лично проверил пустующие аэропорты и вокзалы

https://static.news.ru/photo/5b728bf2-97a8-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих проинспектировал, как в период самоизоляции работают столичные аэропорты, железнодорожные и автовокзалы.

В ходе поездки он поговорил с сотрудником Белорусского вокзала, зашёл в кафе, прокатился на аэроэкспрессе и посетил аэропорт Шереметьево. Как сообщает ТАСС, в аэропорту он выразил надежду на то, что возобновление полётов может стать реальностью уже в июле.

В первую очередь они будут зависеть от обстановки в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира, — цитирует его агентство.

На автовокзале «Северные ворота» Дитрих заметил, что транспортной отрасли скоро придётся столкнуться с противником страшнее ограничительных мер — со страхом людей путешествовать из-за боязни заразиться.

Чтобы преодолеть этот страх людей перед поездками, по словам Дитриха, отрасли предстоит снова измениться: привыкать не только к досмотру вещей, но и измерению температуры на входе, обеспечивать пассажиров масками и перчатками. При этом придётся внедрять социальную дистанцию везде, где это возможно.

Ранее Дитрих рассказал о падении пассажиропотока на всех видах транспорта на 70–95%. По его словам, в марте-апреле перевозки грузов на автомобилях снизились на 29%. Он также отметил, что Минтранс и Роспотребнадзор до конца весны намерены согласовать документ о медбезопасности на транспорте, писал NEWS.ru.