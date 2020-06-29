Глава Минтранса: денег на поддержку пассажирских автоперевозчиков нет

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Субсидирование недополученных из-за пандемии коронавируса доходов пассажирских автоперевозчиков обсуждается, однако необходимо на это средств в бюджете нет, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

По его словам, представителей властей просили рассмотреть данный вопрос, и сейчас он прорабатывается.

Не далее как на прошлой неделе обсуждал эту тему с нашими друзьями — перевозчиками. Проблема состоит в том, что специальных денег на эти цели в наших бюджетных назначениях нет, — сообщил он.

Дитрих отметил, что также обсуждалась тема специальных затрат на лизинговые платежи «по морю-реке», и где тоже есть расчёты, так как в бюджете и в дополнительных назначениях эти средства не предусмотрены.

Очень тяжело идёт диалог с министерством финансов. Но мы ищем решение, — подчеркнул он.

Глава Минтранса добавил, что такая же ситуация наблюдается в вопросе о субсидировании лизинговых платежей грузовых автоперевозчиков за взятую технику, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Дитрих сообщал, что международное пассажирское железнодорожное сообщение может открыться в 2020 году, Также он рассказал, что в настоящее время ведомство обсуждает возобновление сообщения с Финляндией. Так, во время переговоров с финским министром транспорта и связи Тимо Харакка, стороны подчеркнули важность синхронизации требований правил по безопасности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 28 июня расширил список отраслей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, включив в него перевозки внутренним водным транспортом, а также железнодорожным и морским.