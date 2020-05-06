Глава Минфина высказался против повальной раздачи денег населению

https://static.news.ru/photo/5754d6b8-8f21-11ea-9147-fa163e074e61_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Министр финансов Антон Силуанов высказался не в пользу предложения раздавать деньги населению «с вертолёта». Помогать надо тем, кто действительно в этом нуждается.
Так Силуанов обозначил основную задачу властей при выдаче субсидий и пособий.
Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и «с вертолёта деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке, — цитируют министра «Ведомости».
Нужно в первую очередь помочь бизнесу в сохранении работников, помочь людям оплатить первоочередные расходы — питание, жильё, кредиты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава инновационного фонда «Сколково» и бывший зампред правительства России Аркадий Дворкович усомнился, что раздача денег всем россиянам поможет преодолеть кризис, вызванный мировой пандемией коронавируса. По мнению бывшего вице-премьера, правительство должно сосредоточить усилия на поддержке наиболее пострадавших людей и компаний.