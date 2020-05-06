Глава Минфина высказался против повальной раздачи денег населению

Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 32 долларов за баррель, что случилось впервые с 14 апреля 2020 года. На торгах на лондонской бирже ICE 6 мая в 00:49 мск цена увеличилась на 17,9% — до $32,06 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле также выросла. Она увеличилась на 19,5%, достигнув отметки в $27,22 за баррель. Ранее NEWS.ru сообщал, что...