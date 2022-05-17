Глава Минфина ФРГ оценил идею ареста зарубежных активов ЦБ России Глава Минфина ФРГ «политически открыт» для ареста зарубежных активов ЦБ России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил в интервью газете El Mundo, что «политически открыт» для идеи ареста зарубежных активов Центрального банка России. Он отметил, что такая идея обсуждается в рамках G7 и ЕС, что же касается активов частного сектора, то в этом случае следует исходить из норм закона.

Я политически открыт для идеи ареста активов российского Центрального банка за рубежом, — заявил Линднер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил ФРГ и другие страны — участницы G7 принять законы, позволяющие конфисковать российские активы и передать их в распоряжение Украины, как это уже сделали в самой стране. СНБО изымет 99,8% акций Проминвестбанка (ПИБ), принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций МР Банка, принадлежащих Сбербанку России, а также права требования долга и активы «дочек» российских предприятий.

В ответ на это министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что передать Киеву замороженные российские активы непросто: для подобной меры существует целый ряд веских причин, но подобный шаг должен соответствовать немецкому законодательству и решению Европейского суда.