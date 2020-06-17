Глава Минэнерго РФ: США сохранили протекционизм даже в кризис

https://static.news.ru/photo/a4baece4-b091-11ea-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Соединённые Штаты не отказались от протекционистских мер даже в период кризиса, даже в период пандемии коронавируса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, примером этого служит обсуждение возможности введения новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

По поводу «Северного потока — 2», по поводу других вопросов, которые, тем не менее, сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. То есть, к сожалению, протекционистские меры, они сохранились даже в период кризиса, — сказал он в рамках сессии МИРЭС «COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех».

Новак отметил, что на это указывают заявления, проекты разрабатываемых законов, в том числе в сенате США, которые препятствуют совместному принятию усилий по восстановлению мировой экономики, развитию рыночных инструментов и по устойчивой энергетике, передаёт РИА Новости.

Законопроект о новых санкциях против строителей газопровода 4 июня внесла в Сенат США группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов. После первого раунда санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.