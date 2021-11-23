Глава МИД Лавров призвал к сбалансированной стратегии энергоперехода

Россия продвигает концепцию формирования универсальных и прозрачных правил в сфере климатического регулирования и будет настаивать на том, чтобы энергопереход не предполагал дискриминации каких-либо государств. Она намерена и далее участвовать в выработке мер по сохранению благоприятной для человека окружающей среды. Об этом на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Мы последовательно будем и далее работать на международных площадках в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу, настаивать будем на максимально полном учёте особенностей всех без исключения государств, — сказал Лавров.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что перевод российской экономики на более экологичные источники энергии обойдётся России примерно в 90 трлн рублей и будет длиться 28 лет. Вместе с тем глобальный энергопереход уже начался и ожидать отказа от него не следует.

При этом интенсивный сценарий в стратегии энергоперехода обойдётся примерно в 3,2 трлн рублей в год, что составляет менее 3% ВВП. К тому же у России в этом отношении есть преимущества в виде атомных и водородных технологий, а также вся необходимая инфраструктура: газопроводы, включая «Северный поток — 2», можно использовать не только для прокачки газа, но и для водорода в смеси других газов.