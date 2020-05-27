Глава МЭР: экономическая активность достигла уровня 79% от докризисного

https://static.news.ru/photo/9125037e-a027-11ea-890a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Постепенное снятие ограничений в регионах положительно сказалось на экономической активности России, заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности, — отметил глава МЭР.

Решетников считает, что введённые ограничения на деятельность бизнеса можно поэтапно снимать, так как эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. При этом ведомство скорректирует прогноз по росту ВВП на 2,8% в 2021 году с учётом мер, заложенных в госплане восстановления экономики. Потребительский и инвестиционный спрос уменьшатся на 5%. Но уже в следующем ожидается восстановление экономики на 2,8%, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволит государственным учреждениям, сильнее всего пострадавшим от пандемии COVID-19, использовать субсидии, выделяемые на исполнение госзаданий, на выплату зарплат сотрудникам и другие первоочередные нужды.

Для получения субсидии бизнес должен соответствовать следующим критериям: заявитель должен быть включён в реестр субъектов малого и среднего бизнеса до 1 марта 2020 года, должен относиться к пострадавшим отраслям, должен быть в процессе ликвидации или банкротства.