https://static.news.ru/photo/13958178-690d-11ea-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: fas.gov.ru

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цариковский попросил руководителей управлений следить за ценами на товары первой необходимости.

Андрей Цариковский обратился к руководителям управлений антимонопольной службы <...> с указанием следить на местах за ценами на товары первой необходимости, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Цариковский также отметил, что часть причин для роста цен — это сговоры. Впрочем, он не стал отрицать и того, что виной этому бывают экономические основания.

Ведомство регулярно отслеживает цены на ряд социально значимых товаров, в том числе продукты питания. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС принимает меры антимонопольного реагирования.

Как писал NEWS.ru, ФАС пока не получала жалоб на рост цен или нехватку социально значимых товаров.