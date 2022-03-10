Гипермаркеты «Ашан» и Globus опровергли слухи об уходе из России

Сети гипермаркетов «Ашан» и Globus остаются на российском рынке и не собираются приостанавливать свою деятельность, рассказали РИА Новости в самих компаниях. Там данные сообщения назвали фейками.

Информация о том, что сеть гипермаркетов Globus уходит — это фейк. Мы работаем в штатном режиме, все 19 гипермаркетов Globus в России продолжают свою работу, — говорится в сообщении ретейлера.

В «Ашане» также удивились появлению подобных слухов.

Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно, — отметили в пресс-службе французской компании.

Ранее стало известно, что французская продовольственная компания Danone прекратит инвестировать в российские проекты в связи с конфликтом на Украине, однако не планирует уходить с рынка. В официальном заявлении, выложенном на сайте, компания также рассказала о принятых мерах по поддержке работников и населения стран.

Согласно информации французского издания Le Figaro, правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон ранее посоветовали французским компаниям «не спешить с уходом из России». Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.