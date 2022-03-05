Правительство Франции посоветовало фирмам «не спешить с уходом из России»

Правительство Франции посоветовало французским компаниям «не спешить с уходом из России», пишет Le Figaro. Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.

По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце руководителей 15 организаций, работающих в России. Как сообщил один из участников встречи, глава государства признал, что каждая компания может размышлять о своём положении и брать на себя ответственность за стратегию в России.

Но [глава Минфина Франции] Брюно Ле Мэр указал, что во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, — продолжил собеседник издания.

Ранее Макрон заявил, что будет работать над прекращением боевых действий на Украине. По его словам, осуждая действия России и применяя к ней санкции, необходимо оставлять открытым путь для контактов с Москвой, чтобы добиться перемирия, «когда условия это позволят».

Тем не менее после недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в администрации французского лидера сообщили, что, с точки зрения Макрона, ситуация на Украине может стать ещё хуже. Как сообщил представитель администрации, Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае, и дал аргументированные пояснения относительно тезисов, озвученных французским коллегой.