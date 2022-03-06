Danone прекратит инвестиции в Россию, но не уйдёт с рынка

Французская продовольственная компания Danone прекратит инвестировать в российские проекты в связи с конфликтом на Украине, однако не планирует уходить с рынка. В официальном заявлении, выложенном на сайте, компания также рассказала о принятых мерах по поддержке работников и населения стран.

Мы решили временно закрыть все инвестиционные проекты в России, но на данный момент продолжаем поддерживать производство и сбыт молочной продукции и детского питания в целях обеспечения местного населения необходимыми продуктами, — говорится в обращении.

В компании подчеркнули, что безопасность работников является главным приоритетом и она поддерживает с ними прямой контакт. По словам представителей Danone, на Украине расположены две её фабрики, одна из которых на данный момент не функционирует, а вторая была на время закрыта и позже возобновила работу.

Danone также поблагодарила отделения в Польше и Румынии, предложившие разместить у себя украинских работников и предоставить им необходимую помощь.

Помимо этого, компания перечислила в фонд международного движения Красный Крест €500 000 на сбор гуманитарной помощи.

Согласно информации французского издания Le Figaro, правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон ранее посоветовали французским компаниям «не спешить с уходом из России». Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.